Danes ob 10.30 štart Barcolane

Danes je veliki dan, ob 10.30 bo topovski izstrelek naznanil štart 58. Barcolane. Izpred obale Barkovelj bo na trinajst milj dolgo regato odjadralo 1858 jadrnic. Plovil bo na največji regati na svetu torej za malenkost manj kot lani, ko je tekmovalo 1865 jadrnic, na katerih je plulo več kot 15 tisoč ljudi. Med favoriti tudi letos veljata Arca SGR, ki jo vodi izkušeni tržaški krmar Furio Benussi s svojo uigrano posadko Fast and Furio Sailing Team ter Prosecco Doc Shockwave³ (YC Monfalcone), 90-čeveljski maksi v lasti Claudia Demartisa, na katerem bo glavno besedo imel izolski krmar Mitja Kosmina.

Številni si bodo regato ogledali s kraškega roba, kjer je razgled na zaliv najlepši. Tu bodo delovale tudi stojnice s hrano in pijačo. Pri openskem Obelisku deluje okrepčevalnica SK Brdina, na Vejni pa so na delu člani AŠD Mladina in SK Devin.