Danes ob 14. uri start Kraškega pusta

Kdor čaka, dočaka. Danes ob 14. uri bo s Pikelca proti središču Opčin končno krenil sprevod 55. Kraškega pusta. Na čelu bo stopala skupina Pustarji iz Brega, ki nosi letos naslov Zapadel je prvi sneg in pobelil sosednji Breg. No, snega k sreči ni bilo in ga tudi danes ne bo: potem ko je prejšnji teden pustno slavje pokvaril dež, vremenoslovci opozarjajo, da danes omembe vrednih poslabšanj vremena pri nas ne bo. Občasno se bo sicer povečala oblačnost in v noči na nedeljo bi lahko padlo nekaj kapelj dežja, večjih težav pa med današnjim popoldanskih pustnim sprevodom ne bi smelo biti.

Za zmago na 55. Kraškem pustu se bo potegovalo šest vozov in 13 skupin, saj se je ena (Škedenj - skupina mask Lalo) odpovedala udeležbi. Za Brežani bodo tako korakali Šempolaj, Križ, Cerovlje, Slivno, S’ciopai, Luna puhna Padriče/Gropada, Trebče, Prosek - Kontovel, Medjevas - Štivan, Vikingi, Praprot, Ferlugi - Piščanci, Salsation Trieste con Anto & Nat, Mati pel carneval Tržič, Opčine, Pustna skupina Poljane, Repen in kot zadnji Doberdob.

Sprevod in nagrajevanje na pustnem borjaču Prosvetnega doma bodo vodili Jasmina Gruden, Maria Kralj in Omar Marucelli, za veselo vzdušje bo poskrbela skupina Sladki greh.