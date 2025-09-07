Danes ob 15. uri osrednja spominska svečanost na bazovski gmajni

Napočil je september in danes bo na sporedu proslava, s katero se po poletnem premoru uradno spet začne živahno delovanje slovenske narodne skupnosti v Italiji: osrednja spominska svečanost za Bazoviške junake.

Proslava se bo kot vsako leto na Gmajni pričela ob približno 15. uri, ko bodo na prizorišče vkorakali udeleženci 45. spominskega pohoda. Letošnja izvedba proslave bo deležna obiska častne gostje, predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Slavnostna govora so organizatorji zaupali zgodovinarki Marti Verginelli (v slovenščini) ter pisatelju Paolu Rumizu (v italijanščini). Seveda bo navzoče pozdravil tudi predsednik Odbora Bazoviški junaki Milan Pahor, priložnostne misli naj bi podala tudi tržaški župan Roberto Dipiazza ter tukajšnji škof Enrico Trevisi. Deželna vlada FJK in tržaška prefektura se na vabilo odbora nista odzvali, napovedana je prisotnost predstavnika tržaške kvesture.

Niz svečanosti ob obletnici usmrtitve četverice borcev za svobodo se je vsekakor že začel. Po tradicionalnih spominskih slovesnostih v Ljubljani, Kopru in Kranju v petek so bile včeraj na sporedu programske točke, ki po navadi potekajo na dan usmrtitve (6. septembra) ter na predvečer osrednje slovesnosti, zato je bilo dogajanje za en dan bolj pestro kot običajno.

Na Gmajni pri Bazovici se je dan začel ob 6.43 z recitalom, ki ga je priredil Klub mladih TIGR. Ob 10. uri se je program nadaljeval s tradicionalnim poklonom na grobu junakov, na pokopališču pri Sveti Ani. Tam zaupajo organizatorji odgovornost govora tradicionalno mladim, letos je čast padla na Klaro Ukmar - sestro Zimo, članico vodstva tabornikov Rodu Modrega vala.

Dan se je zaključil z mašo zadušnico v bazovski cerkvi, kjer je priložnostne misli prispevala kulturna delavka Franka Padovan, na Gmajni pa so zatem prižgali taborni ogenj.