Danes odprtje Pahorjeve razstave v Narodnem domu

Razstava o Borisu Pahorju, ki je bila na pobudo evropskega poslanca Matjaža Nemca že na ogled v Evropskem parlamentu v Bruslju in Državnem zboru v Ljubljani, od danes vabi še v Narodni dom. Odprli jo bodo ob 18.30 v večjih pisarniških prostorih v pritličju, ki jih je Fundacija Narodni dom pridobila pred nedavnim, ob prisotnosti podpredsednice Državnega zbora in poslanke stranke Socialni demokrati (SD) Meire Hot; ta bo pozdravila tudi v imenu Matjaža Nemca, ki je zadržan v evropskem parlamentu. Prisotne bo nagovoril tudi pisateljev sin Adrijan.

Postavitev razstave v Bruslju in Ljubljani ob letošnji 110-letnici rojstva in prvi obletnici smrti pisatelja Borisa Pahorja sta podprli krovni organizaciji SKGZ in SSO, nastala pa je ob pomoči Primorskega dnevnika v partnerstvu s Primorskimi novicami. Za tržaški prikaz sta poskrbeli Zadruga kulturni dom Prosek - Kontovel (Knjižnica Borisa Pahorja) in Zveza slovenskih kulturnih društev v okviru festivala Slofest.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali nekatera Pahorjeva dela, prevode Nekropole v razne jezike, nekatere pomembnejše nagrade in odlikovanja, nekaj njegovih osebnih predmetov in tipkopisov, ki jih je pisatelj podaril po njem imenovani knjižnici na Proseku. Med Slofestom si jo bo mogoče ogledati med 10. do 18. uro, ostala pa bo odprta tudi naslednja dva tedna.