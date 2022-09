Danes osrednja proslava na kraju ustrelitve

Po sinočnjem tabornem ognju, ki so ga nedaleč od spomenika na gmajni pri Bazovici priredili taborniki in tabornice Rodu Modrega vala, bo danes tu osrednja proslava v spomin na leta 1930 ustreljene Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča.

Ob 15. uri bodo ob spomeniku, ki od leta 2015 spominja tudi na njihovega soborca, borbaša Antona Gropajca (umrl je junija 1930 med zaslišanjem v Rimu), spregovorili slovenski minister Matej Arčon, tržaški predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon in beneški družbeni delavec Giorgio Banchig. Kulturni program bodo sooblikovali pevska zbora Gallus in Venturini, godba Viktor Parma ter igralca Tina Gunzek in Franko Korošec. Na gmajni bodo prisotni tudi udeleženci 42. spominskega pohoda, ki bo v priredbi SPDT, ŠZ Sloga in SK Devin krenil od kala v Bazovici ob 9.30.