Danes podelitev Nagrad Luchetta

Novinarska nagrada Luchetta bo danes ob 11. uri dosegla višek. Podelili bodo namreč nagrade zaslužnim novinarkam in novinarjem, ki so svojimi reportažami, fotografijami in preiskovalnimi zgodbami predstavili zgodbe navadnih ljudi, tistih, ki sicer ne bi imeli glasu v javnosti: beguncev, otrok in žrtev vojn.

Včerajšnji drugi dan festivala je sklenila gledališka predstava Concertina22, zgodba o žicah na meji trdnjave Evrope. Nastopila sta novinar in urednik Duccio Facchini in aktivistka ter gledališka igralka Roberta Biagiarelli. Pred tem pa je v gledališču Miela popoldne tekla beseda o pravicah otrok, ki so s svojimi materami jetnicami zaprti v zaporih. Spregovorili sta Alice Facchini e Iris Biasio, ki sta si novinarsko nagrado zagotovili s stripom _Crescere in carcere_. Giulia Sabella in Marzia Amico, novinarki preiskovalne oddaje Report na Rai 3 sta govorili o težavah otrok, ki so zaradi femicida izgubili mamo, novinarka deželnega sedeža RAI za FJK Livia Liberatore pa je predstavila zgodbo beograjskega centra Svratište za decu, kjer socialno podporo prejemajo otroci, ki bi sicer prosjačili na ulici ali na semaforju prali vetrobranska stekla avtomobilov.