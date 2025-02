Danes podvojitev tramvajskih voženj

Openski tramvaj pestijo v teh dneh številne nezgode, očitno pa se morajo njegovi nasprotniki - mraz in nemarni avtomobilisti - bolj potruditi. Po petkovi prekinitvi voženj zaradi problemov z napajanjem pri Ferlugih, ki naj bi jih povzročil mraz, je tramvaj spet začel obratovati v soboto popoldne.

V petek ob približno 17.30 je tramvaj zaradi problemov v stiku med odjemnikom in električno napeljavo pri »zloglasnem« ovinku pod Ferlugi - kjer sta trčila dva tramvaja leta 2016 in povzročila najdaljšo prekinitev obratovanja doslej - predčasno prenehal z vožnjami. Tehniki podjetja Trieste trasporti so včeraj dopoldne popravili nevšečnost in spravili na svoje mesto žico, ki se je premaknila zaradi mraza. Promet je spet stekel s tramvajem, ki je z Opčin krenil ob 13.27.

Medtem naj bi se danes vožnje med Trstom in Opčinami po 123 let stari progi podvojile. Tramvaju 401, ki je potnike prevažal od 1. februarja sam, se bo pridružil še tramvaj 404, na katerem so se v teh tednih urili novi vozniki, po domače »tramvjerji«. Doslej je tramvaj od končnih postaj odhajal vsako poldrugo uro, jutri se bo interval prepolovil na 43 minut. Prvi tramvaj bo krenil z Opčin ob 7. uri (doslej je bil prvi ob 7.43), zadnji pa ob 19.54 (doslej 19.11). Odhod prvega tramvaja iz Trsta ostaja nespremenjen, ob 6.53, zadnji pa bo po novem odšel iz Trga Dalmacije ob 20.30 (prej je zadnji tramvaj odhajal ob 19.47), ta pa bo prispel na Opčine ob 21.01. Tretji tramvaj naj bi se bratoma pridružil 1. marca, ko se bodo urniki bolj korenito spremenili, od končnih postaj bodo odtlej tramvaji odhajali na 28 minut.