Danes pogrebi, a pusta še ni konec

Čeprav bo letošnji Kraški pust doživel svoj vrhunec s sprevodom po openskih ulicah šele v soboto, torej po pustnem času (organizatorji so prireditev prejšnji teden zaradi dežja preložili za teden dni), bodo danes, na pepelnično sredo, vseeno kot običajno potekali zabavno-žalostni pustni pogrebi.

Prva, dokaj zagonetna pustna smrt, povrh vsega začinjena s tatvino posmrtnih ostankov pokojnika, je »resnici« na ljubo nastopila že v nedeljo. Pri Sv. Ivanu se je namreč na drogu na Trgu Gioberti pojavil obešen Pust, pri čemer ni znano, ali se je sam tako odločil zaradi pretiranega vmešavanja politike v rajonske zadeve, ali pa ga je kdo umoril. »V drugem primeru bo treba ugotoviti, kdo je to bil,« so zapisali svetoivanski pustarji. Ker je Pust čez noč nato izginil, so se obrnili na odvetnika in dogodek prijavili kvesturi ter politični policiji Digos. Danes ob 15. uri naj bi na trgu nazdravili izginulemu preminulemu.

Pogrebi pa se bodo danes seveda vrstili v širši okolici. VHramu žalosti na Kontovelu bo zbiranje ob 14. uri, ob 14.30 bo krenil sprevod do Proseka in nazaj k Mlaki, kjer bodo Pusta sežgali. V Mačkoljah (v Srenjski hiši) in Šempolaju (v Štalci) bodo žalovali od 18. ure, v Lonjerju ob 19.30. V Boljuncu pa tradicionalne izstrelitve Lovrota v nebo tokrat ... ne bo. Prireditev na vaškem trgu letos namreč odpade.