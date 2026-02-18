Sistem javne izposoje koles rase, število izposoj niha

Tržaški lokalni prevoznik Trieste Trasporti premore poleg avtobusov in tramvaja (ko obratuje) še tretje prevozno sredstvo, s katerim neposredno upravlja. To so kolesa na posodo, poimenovana BiTS. Storitev je Občina Trst po nemalo preglavicah zagnala v začetku leta 2020, leto pozneje je sistem prešel pod okrilje lokalnega prevoznika, a še vedno v sodelovanju z Občino Trst.

Sistem javne izposoje koles se je odtlej v mestu kar uveljavil. Omrežje se je iz tržaškega mestnega središča razširilo na marsikatero predmestno območje, trenutno razpolaga s 26 postajami za izposojo in 368 »stolpci«. Lani sta se sistemu pridružili dve novi postaji. Teoretična zmogljivost sistema je torej 368 koles, trenutno pa jih je na voljo le približno 200. Najbolj priljubljene postaje za izposojo koles - torej tiste, kjer uporabniki največkrat najamejo ali vrnejo kolo - so pred glavno železniško postajo, v Barkovljah ter na mestnem nabrežju, pri Postaji Rogers.

Priljubljenost izposojevalnega sistema - torej število letnih izposoj - je doživela nekaj nihanj. Trieste Trasporti je omrežje prevzelo marca 2021, od tega dne so do konca leta zabeležili 36.381 izposoj. Leta 2022 je število izposoj nekoliko upadlo, bilo jih je 28.706. Leto kasneje so zabeležili dodaten, sicer lažji, upad števila uporabnikov, s skupno 26.948 izposojami. Leto 2024 je bilo doslej rekordno leto, s kar 45.576 izposojami v teku leta. Povprečno odgovarja to približno 125 dnevnim izposojam, seveda brez upoštevanja morebitnih konic. Lani je število izposoj spet lažje upadlo, do konca novembra je bilo izposoj 33.657, povprečno torej približno sto dnevno.