Tržaške ulice so utripale v ritmu pusta

Bobni, glasba, ples in eksplozija barv. Tržaške ulice so danes utripale v ritmu pusta. Točno ob 14. uri je s Trga Oberdan krenil sprevod 32. Tržaškega pusta, ene najpomembnejših tradicionalnih prireditev v mestu. Sončno vreme je v mestno središče privabilo množico obiskovalcev vseh generacij, rajanje pa se je zaključilo na Velikem trgu, kjer so tudi razglasili zmagovalca. Letos je zmagala skupina, ki je zastopala Staro mesto - Sv. Just. Drugo mesto je pripadlo Škednju, tretje pa Sv.Jakobu.

V sprevodu pisanih mask se je predstavilo sedem mestnih četrti z domiselnimi temami in glasbeno spremljavo. Na čelu povorke je nastopilo folklorno glasbeno združenje Vecia Trieste, ki je tudi letos poskrbelo za nasmehe in dobro voljo. Prva skupina, ki je zastopala Staro mitnico, je navdušila z lego kockami in s pisanimi kostumi ter domiselno zasnovanimi rekviziti . Med nastopajočimi je posebej izstopal »drag queen«, ki je predstavljal New York City - Veliko jabolko - z napisom nad kartonastimi nebotičniki na kolesih.