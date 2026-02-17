Galeb povezuje otroke z obeh strani meje

Revija Galeb vse bolj povezuje otroke z obeh strani meje, saj iz Trsta, kjer izhaja, vse raje poleti tudi v Slovenijo. Tako sta povedala urednika Galeba pri Založništvu tržaškega tiska Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski, ki sta v četrtek odprla vrata tržaškega uredništva v Ulici sant’Anastasio, da bi spodbudila sproščeno druženje, izmenjevanje idej in, zakaj ne, tudi nova sodelovanja.

»Vsako številko Galeba oblikuje približno 30 avtorjev, pisateljev, ilustratorjev in drugih sodelavcev,« je za Primorski dnevnik povedal Mitrevski. Galeb ne pridobiva novih sil le ob srečanjih odprtega uredništva (ta potekajo od enkrat do dvakrat letno), temveč nasploh med celim letom se ekipi pridružujejo novi avtorji in ilustratorji. »Eni pridejo, drugi odidejo. Nekateri so redni sodelavci, te rad imenujem hišni avtorji, drugi nimajo poklicnih ambicij, želijo pa vsekakor nekaj objaviti,« je povedal Mitrevski. Vsem pa ponujata priložnost, da jima predstavijo svoje vsebine, sta pojasnila urednika.

Ravno srečanje v odprtem uredništvu je pred časom h Galebu privedlo ilustratorki, ki redno sodelujeta pri oblikovanju mladinske revije. To sta Irina Obersnel in Carolina Trampuž, v prihodnjem šolskem letu bosta po napovedih urednikov izšli publikaciji z njunimi ilustracijami: Pripihane uganke, ki jih piše Teja Močnik, ilustrira pa Carolina Trampuž, in Galebov šolski dnevnik, ki ga bo tokrat ilustrirala Irina Obersnel. V knjižni obliki bo izšel tudi Krtkov dnevnik, katerega avtorica je Mojca Novak (Mocculere).

Še posebej bi si urednika želela večjega sodelovanja s striparji. Stripi so med otroki še najbolj priljubljeni, prejemajo pa jih malo, sta povedala. Potrebovali bi več stripovskih serij; fantazijskih ali pustolovskih, takih, ki znajo pritegniti in navdušiti mlade bralce.