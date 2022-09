Danes praznuje tramvaj 120 let, »njegova duša so bili potniki«

Voznikom tržaške družbe Acegat (kasneje ACT in nato Trieste trasporti), ki so kdaj tudi kakšno napredli, so nekoč grozili: »Pazi se, ker te bomo drugače poslali na Opčine!« Kdor pa je stopil na tramvaj, ni hotel več izstopiti. »Na tramvaju je bilo lepo. Duša tramvaja pa so bili njegovi potniki. Ko si prvič kot tramvjer skočil vanj, so te takoj sprejeli v njihovo sredo: “Pozdravljen, kdo si pa ti?” so bili radovedni. Če pa si slučajno imel slab dan, je, komaj si se vkrcal na modri vagon, vse minilo, saj nisi mogel nič, da se ne bi nalezel tamkajšnje topline in prijateljskega vzdušja.«

Tako so pripovedovali upokojeni uslužbenci openskega tramvaja, ki so v sredo v openskem Prosvetnem domu poslušalce večkrat spravili v smeh. Med njimi je bila tudi Neva Hussu, saj je njen oče Ivan vozil po progi Trst-Opčine, bil je med drugim med uslužbenci, ki so se 28. septembra 1975 peljali na vozilu, ki je takrat silovito trčilo v hišo na Ulici Commerciale. »Nato sta on in kolega Ergi vsako leto na tisti dan kar zginila. Nekje sta skupaj praznovala, saj sta jo navsezadnje srečno odnesla,« se je spominjala govornica.