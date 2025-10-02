Četrtek, 02 oktober 2025
Danes zborovanje, jutri shoda sindikatov

Protestnike na ulice vabita tržaško gibanje za pravice Palestincev in sindikata USB ter CGIL

Spletno uredništvo
Trst
2. okt. 2025 | 13:05
    Pred desetimi dnevi se je pred četrtim vhodom v tržaško pristanišče zbralo okoli 5000 ljudi( Fotodamj@n )
Tako kot drugod po Italiji, se tudi v Trstu nadaljujejo stavkovne aktivnosti, protestna zborovanja in shodi proti genocidu v Gazi. Povod za nov val protestov je ustavitev Globalne flotilje Sumud, ki jo je Izrael v brk mednarodnemu pomorskemu pravu prestregel v sredo zvečer v mednarodnih vodah, 70 milj pred obalo Gaze.

Sindikat USB in tržaško gibanje za pravice Palestincev na protestno zborovanje vabita že danes ob 18. uri na Borzni trg. Po vsej verjetnosti bo tudi danes, tako kot včeraj pozno zvečer, po ulicah tržaškega mestnega središča krenil spontan shod, ki utegne ohromiti promet.

Jutri, na dan, ko sta splošno stavko napovedala sindikata CGIL in USB, sindikat USB vabi na ploščad pred četrti vhod v tržaško pristanišče. Sindikat CGIL pa napoveduje shod po ulicah mestnega središča s pričetkom ob 9. uri pri tržaškem ljudskem vrtu. Po neuradnih informacijah so sicer v teku pogajanja med sindikatoma za združitev moči in enoten nastop na ulicah.

