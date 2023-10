Danes zvečer dezinsekcija pri Sv. Jakobu s prepovedjo kroženja vozil in pešcev

Občina Trst je za današnji večer, 18. oktobra, odredila dezinsekcijo večjega območja pri Sv. Jakobu zaradi potrjenega primera denge. Ta je tropska bolezen, ki jo prenašajo komarji in je zlasti razširjena v deževnih sezonah. Po podatkih italijanskega Zavoda za javno zdravje ISS so oblasti v Italiji letos zabeležile 58 primerov po okužbah v Italiji, vse v zadnjih dveh mesecih, 273 pa so kategorizirali kot »uvožene«. Torej, okužen Italijan se je vrnil domov. Okužba lahko povzroči hudo mrzlico, glavobol, bolečine v mišicah, bruhanje, razdraženost kože, v hujših primerih tudi notranje krvavenje.

Dezinsekcijo bo specializirano podjetje izvedlo med 16.30 in 22.30 v ulicah Bernini, Molino a vapore, Corridoni, Bosco, Castaldi, Caprin, Rivo, Guardia, Giuliani, San Marco, Vespucci, Venier, Veronese, San Giacomo in Monte, v Predoru San Vito, Parku Basevi in na Trgu sv. Jakoba na križiščih z Ulico Industria. Na teh ulicah bo prepovedan promet, prebivalci morajo do jutri zjutraj držati zaprta vrata in okna, prepovedano je izobešanje perila in zadrževanje hišnih ljubljenčkov na odprtem.

Za prihodnja dva tedna bo veljalo več odredb občine. Prepovedano bo zapuščanje kakršnih koli posod in zabojnikov, v katerih bi se lahko zbirala voda. Vsi, ki imajo zasebne vrtove, bodo morali pokositi travo in pobrati ali pokriti sadje in zelenjavo. Če se kje zbira voda, ki je pristojni ne morejo odstraniti, jo morajo lastniki dezinsekcirati.