Dediščina je tudi v kuhinji

Nekoč so ženske na odprtem ognjišču pripravljale vsakodnevne jedi. Dim ni bil izpeljan skozi dimnik, a le skozi odprto okno, tako da so taki prostori s časom počrneli in pridobili naziv črne kuhinje. V Dolini, tako kot v drugih krajih, so gospodinje kuhale in pekle od najbolj preprostih do najzahtevnejših jedi. Pri tem so največkrat uporabljale domača jajca in razne moke. Na vasi je deloval tudi mlin, s katerim so obdelovali žito in koruzo, žal pa se mlin ni ohranil.

V dokumentarcu Dolinska kuharska zakladnica, ki so ga člani krajevnega kulturnega društva Valentin Vodnik snemali v sklopu Dni evropske kulturne dediščine in predstavili v petek na svojem sedežu, vabijo gospodinje iz Krogelj in Doline v svoje kuhinje, kjer gledalcem predstavljajo recepte tradicionalnih jedi. Izbrale so preproste jedi, ki se danes pripravljajo bolj poredkoma, kot tudi praznične, ki se kuhajo ali pečejo ob različnih dogodkih. Beli »presenc« so na primer v starih časih pekli ob porokah, krožnik z zeljem in klobaso pa je običajni stari recept, ki je med drugim še danes zelo priljubljen.

Veliko so uporabljali tudi stari kruh, omehčali so ga z »jejcem na octu«. Za zimske dni svetuje Cvetka vročo prežganko, »župo«, v kateri čisto na koncu priprave pomešamo še surovo jajce. Nerina, ki na posnetku pokaže, kako pripravimo joto, nas tudi spomni, da se mora pri nas »v vsaki mineštri okusiti česen«. Ko je bila še otrok, so pri Evelini doma vsak večer jedli močnik, tako da je gospodinja na posnetku predstavila njej dolga leta znani recept.

Ena izmed glavnih sestavin tedanje in sedanje kuhinje je maščoba, ki je lahko živalskega ali rastlinskega izvora. Olje so nekoč pridelovali z dolinsko torkljo, ki jo še danes uporabljajo za stiskanje oljk. Tja so se tudi odpravili snemalci, tako kot v črno kuhinjo na Jezeru, k stari peči v Lakoščah in v hišni muzej v Krogljah. V narodno nošo oblečena povezovalka Elena Husu na posnetku z navedenih lokacij napoveduje obiske h gospodinjam in obenem predstavlja znamenitosti krajevne kulinarike.

Društvo Valentin Vodnik že vrsto let prispeva k pobudam v sklopu Dni evropske kulturne dediščine. Letos so v Dolini izbrali kulinarično tematiko, obenem so na posnetku o domačih receptih predstavili tudi ljudske melodije, ki v ozadju spremljajo dogajanje pri štedilnikih. Ob razlagah povezovalke spozna gledalec tudi nekatere breške znamenitosti in zgodovinske točke. Kot pravi mladenka v narodni noši: »Prav je, da se spomnimo naših receptov, pa tudi kje in kako so jih nekoč pripravljali.«