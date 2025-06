Dekliški pevski zbor Igo Gruden in Vokalna skupina Vihar zaključujeta sezono

Dekliški pevski zbor Igo Gruden in Vokalna skupina Vihar bosta danes s pevskim večerom Po sledovih izročila zaključila letošnjo uspešno sezono. Na skupnem koncertu, ki se bo začel ob 20.30 v nabrežinskem kulturnem hramu, se bosta predstavila s skladbami iz ljudske zakladnice.

Fantje bodo zapeli priredbe ljudskih motivov v slovenščini, furlanščini, rezijanščini in v istrskem narečju, ki so jih za moški zbor priredili Pigarelli, Quaggiato, Sofianopulo, Čopi in Lavrenčič. Dekleta pa bodo izvajala skladbe na ljudske motive Vremšaka, Merkuja, Čopija in Lavrenčiča.

Vokalna skupina Vihar je letos sezono oblikovala »tekmovalno«, saj se je udeležila kar dveh prestižnih državnih tekmovanj, kjer je obakrat osvojila prvo mesto. Dekliški zbor Igo Gruden pa se je letos predstavil z zanimivim projektom zborovskih samospevov z naslovom Kot vonj po cvetju.