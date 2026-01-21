Del izkupička novoletnega gala večera Skladu Mitja Čuk

Stanovska organizacija Confcommercio je danes uradno predala Skladu Mitja Čuk in fundaciji Monticolo & Foti izkupiček 44. gala večera Buon Anno Trieste 2026. Noč čarodejev v gledališču Rossetti je v dobrodelno blagajno prinesla 12 tisoč evrov, šest tisoč za vsako organizacijo.

Sklad Mitja Čuk deluje na Opčinah od leta 1979 in pomaga otrokom, mladostnikom in odraslim z začasnimi ali trajnimi motnjami telesne, duševne, družinske, družbene, šolske ali vedenjske narave. Donacijo sta danes prevzeli predsednica Stanka Sosič in odbornica Eva Ciuk, ki sta spomnili na pomembne cilje, ki si jih je sklad zastavil v teh letih. Poleg rednega delovanja nameravajo v okviru zakona Dopo di noi - Za nami na Repentabrski ulici na Opčinah zgraditi večnamenski center z bivalno enoto namenjeno osebam z invalidnostjo, ki nimajo več skrbnikov. Ob rezidenci bodo uredili otroške jasli, v katerih nameravajo sprejeti 30 otrok.