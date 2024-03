Del Kontovelske rebri 45 dni zaprt za promet

Spodnji del Kontovelske rebri bo od četrtka dalje zaprt za promet. Vožnja po njej bo med križiščem z Miramarskim drevoredom v Barkovljah in hišno številko 12 dovoljena samo stanovalcem.

Tržaška občina bo namreč začela z obnovo cestišča, ki je že preveč časa v zelo slabem stanju. Cesto bodo tlakovali, na njej preverili in izboljšali pretok meteornih voda ter uredili varnostne ograje oziroma pregrade in pločnike. Dela bodo dokončali v 45 dneh, zaprtje za promet bo veljalo dan in noč, prav tako prepoved parkiranja na omenjenem odseku.