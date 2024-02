Delal se je, da je odvetnik in ogoljufal 95-letnico

Tržaški karabinjerji so pred nekaj dnevi aretirali 45-letnega italijanskega državljana, ki je ogoljufal 95-letno žensko v Rojanu. V okolici Trga Libertà so namreč ustavili moškega, ki se je obnašal sumljivo. Poklicali so v centralo karabinjerjev in na kvesturo, da bi ugotovili, če so pred kratkim dobili prijavo kake goljufije. In res so na kvesturi dobili prijavo, ker so v Rojanu ogoljufali 95-letno žensko. Ta je namreč verjela »odvetniku«, ki je po telefonu zahteval, naj plača 2000 evrov zaradi hude kazenske sankcije bližnjega sorodnika, ki je bil vpleten v prometno nesrečo. 95-letnica je tako z denarjem in zlatimi izdelki plačala vsoto »odvetnikovemu uslužbencu«.

Karabinjerji so zato pregledali moškega in pri njem našli, kar je ukradel gospe. Moškega so aretirali in odvedli v koronejski zapor.