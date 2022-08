Delavce umaknili z gradbišča in odpeljali eksploziv

Na območju požara je bilo danes neuradno slišati, da je gasilce in gozdno policijo skrbel tudi eksploziv, ki ga hranijo nekaj kilometrov stran, na gradbišču drugega tira nad Ospom. Če bi med gašenjem prišlo do eksplozije, bi bile lahko posledice zelo hude. Generalni direktor 2TDK Pavle Hevka je kolegom Primorskih novic pojasnil, da so lokacije za hranjenje eksploziva na gradbiščih »strogo določene in jih preveri tudi rudarski inšpektor. Na gradbiščih predorov T7 in T8 drugega tira, ki sta v bližini požara, smo hranili eksploziv. A smo v torek, ko smo preventivno umaknili delavce z gradbišča, odpeljali tudi eksploziv.« Danes pa so ga pripeljali nazaj, saj so dobili dovoljenje, »da je dovolj varno in lahko delamo naprej«.«