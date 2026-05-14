Na tržaško univerzo sprejeli študentko in študenta iz Gaze

S pomočjo štipendije bosta študij inženirstva lahko dokončala v Trstu

Spletno uredništvo |
Trst |
14. maj 2026 | 12:58
    Amjad Sulajman in Darin Shehada z Roberto Altin (v sredini) (UNIVERZA V TRSTU)
Na tržaško univerzo so sprejeli študentko in študenta iz Gaze. Darin Shehada in Amjad Sulajman bosta prejela štipendijo, ki jima bo omogočila, da bosta študij inženirstva zaključila v Trstu.

Gre za pobudo v okviru projekta italijanskih univerz za palestinske študente IUPALS, ki ga koordinira skupščina rektorjev CRUI in ga podpirata italijansko ministrstvo za zunanje zadeve ter ministrstvo za univerzo in raziskovanje.

Študenta so v torek pričakali na letališču v Rimu, kjer je potekala krajša slovesnost. Prisotni so bili med drugim Roberta Altin za tržaško univerzo, ministrica za univerzo in raziskovanje Anna Maria Bernini in minister za zunanje zadeve Antonio Tajani.

