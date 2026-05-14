Na tržaško univerzo sprejeli študentko in študenta iz Gaze

Na tržaško univerzo so sprejeli študentko in študenta iz Gaze. Darin Shehada in Amjad Sulajman bosta prejela štipendijo, ki jima bo omogočila, da bosta študij inženirstva zaključila v Trstu.

Gre za pobudo v okviru projekta italijanskih univerz za palestinske študente IUPALS, ki ga koordinira skupščina rektorjev CRUI in ga podpirata italijansko ministrstvo za zunanje zadeve ter ministrstvo za univerzo in raziskovanje.

Študenta so v torek pričakali na letališču v Rimu, kjer je potekala krajša slovesnost. Prisotni so bili med drugim Roberta Altin za tržaško univerzo, ministrica za univerzo in raziskovanje Anna Maria Bernini in minister za zunanje zadeve Antonio Tajani.