Delavci pod mejo revščine

Muzejski delavci tržaških mestnih muzejev bodo ob začetku junija morda izvedeli, ali se lahko njihove pogodbene razmere in z njimi nesprejemljivo nizke plače v kratkem izboljšajo. Na seji občinske komisije za transparentnost, ki se je sestala kljub nasprotnemu mnenju predsednika občinskega sveta Francesca Pantece (trdil je, da komisija ni pristojna za pojasnjevanje vloge občine v zadevi), je včeraj tekla beseda o pogodbah, s katerimi družba Euro&Promos, ki storitev ponuja tržaški občini, zaposluje muzejske delavce.

Potrebo po odprti debati v komisiji, ki ji predseduje Alberto Pasino, je izrazil komisar in občinski svetnik Luca Salvati (Demokratska stranka). Na seji so sodelovali odbornik za kulturo Giorgio Rossi, sindikati FESICA CONFSAL, FICAMS CGIL, FISASC CISL in TUCS UIL ter predstavniki družbe Euro & Promos, ki so o zadevi prvič javno spregovorili. Komisarji iz vrst koalicije so pogrešali, med povabljene, Fabia Lorenzuta, vodja občinskega urada za kulturo in šport, ki se pravkar ukvarja z iskanjem možnih poti do izboljšanja omenjenih delovnih razmer.

Samo 3,86 evra na uro

Več kot 60 muzejskih delavcev dela na podlagi pogodbe, ki je na državni ravni že zdavnaj zapadla in je bila večkrat označena kot nezakonita ter protiustavna, saj s plačilom 3,86 evra neto na uro postavlja delavce krepko pod mejo revščine. Zaposluje jih Euro&Promos, ki je pred leti zmagala na občinskem razpisu in bila nazadnje leta 2021 potrjena kot izvajalka storitve do leta 2024. Omenjena pogodba sicer spoštuje zahteve občinskega razpisa, kot so opozorili predstavniki družbe na včerajšnji seji. »Do danes se še nismo oglasili. Veliko je bilo rečeno proti naši družbi, a mi smo zakonom in razpisu sledili dobesedno. Vse družbe, ki so se predstavile na razpisu, so sledile istim navodilom zaposlovanja delavcev s pogodbo, ki je predvidena za izvajanje osnovnih storitev,« je povedal Mario Letta za Euro&Promos in dodal, da mora o plačah sodelavcev odločati politika oz. občina. S tem se ni popolnoma strinjal odbornik Rossi, ki je sicer priznal, da je občina spregledala stanje in na slepo sprejela pogodbe s »sramotno nizkimi plačami.«