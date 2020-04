Delavci spet delajo na novem kongresnem centru

V preteklih dneh so spet stekla gradbena dela na bodočem kongresnem centru v starem pristanišču. Gradbenim delavcem je trenutno dovoljeno delati samo zunaj, zato so vsa dela osredotočena na ureditev pročelj kongresnih objektov, ki bodo oblečena v aluminijaste plošče. Te bodo v treh odtenkih rjave barve, ki jih je izbral zavod za spomeniško varstvo. Končno podobo bodo skladišča 27, 28 ter 28 bis dobila konec maja.

To je po telefonu povedal Diego Bravar, vodja družbe TCC (Trieste Convention Center), ki bo upravljala kongresni center 20 let. Dejal je, da bodo z gradbeni deli končali prve dneve julija, se pravi dva meseca kasneje od predvidenega roka, sredi julija pa bodo prostore v roke prevzeli organizatorji znanstvene prireditve Esof2020, ki so jo zaradi epidemije koronavirusa preložili na prve dni septembra. »Če nas ne bi presenetila ta epidemija, bi bila dela že skoraj zaključena. Prve dni marca smo imeli za sabo že 90 odstotkov opravljenih del. Delno so se dela prekinila, ko so Veneto razglasili za rdečo cono. V eni od tamkajšnjih tovarn smo naročili aluminijaste plošče, ki nam jih zaradi izrednih razmer niso mogli dostaviti v roku,« je pojasnil sogovornik, ki upa, da bo tovarna v stanju dostaviti plošče na začetku maja, ko bo stekla druga faza obvladovanja pandemije.

Povedal je tudi, da so njihovi gradbeni delavci na gradbišču lahko delali do 15. marca, nato pa je prišla rdeča luč tudi za njih. »Delavcem je uspelo postaviti nekaj steklenih sten, potem pa je nastopila začasna prepoved. K sreči smo v preteklih dneh dobili dovoljenje za predčasno nadaljevanje gradbenih del,« je rekel Bravar, ki je na vprašanje, kako je v teh dneh poskrbljeno za varnost delavcev, odgovoril, da na gradbišču spoštujejo vsa pravila, ki jih objavlja pristojni inštitut za zdravje.

Bodo zaradi nepredvidenih okoliščin, ki vplivajo na pogodbene roke, investitorji imeli dodatne stroške? Diego Bravar je razložil, da se bodo stroški minimalno povišali. Projekt je vreden okoli 12 milijonov evrov, zasebni investitorji so vložili 58 odstotkov te vsote, Občina Trst pa 42 odstotkov. To pomeni, da je občinska blagajna prispevala 5 milijonov evrov. Tej cifri je treba prišteti še 80 tisoč evrov, ki jih je občinska uprava dala na razpolago za ureditev brvi, ki povezuje skladišči 27 in 28.

Brv je železna, sprva naj bi jo oblekli s pokritim plaščem, v katerem bi bilo samo nekaj oken. »Tako projektanti kot tudi investitorji smo si bili enotni, da bi bil most veliko lepši, če bi bil oblečen v steklo, saj bi obiskovalci kongresnega centra lahko občudovali čudovit razgled na morje. A vedeli smo, da denarja za stekleni plašč nimamo. Na pomoč nam je zato priskočila tržaška občina, ki se je strinjala s tem, da bi bil stekleni most lahko dodana vrednost kongresnega centra. Za uresničitev tega nam je dala na razpolago 80 tisoč evrov,« je povedal Bravar, ki ga ni strah, da bi bila prireditev Esof2020 spet preložena.

»Prepričani smo, da bo dogodek med 2. in 6. septembrom potekal v Trstu. Organizatorji so že napovedali več ukrepov, s katerimi bodo zagotavljali varnost obiskovalcev in delavcev«, je dejal sogovornik, ki je v isti sapi dodal, da bodo jeseni gostili še en velik dogodek, bienalni sejem Triestespresso Expo, ki bo na programu od 22. do 24. oktobra.