Delavci Wärtsile in sindikati napovedali stavkovne aktivnosti

Danes popoldne so se skoraj vsi zaposleni v boljunski tovarni Wärtsilä v živo in na daljavo zbrali na skupščini, ki so jo sklicali sindikati. Razočarani nad zadržanjem vodstva, ki je v preteklih dneh sporočilo, da bo začelo s t.i. informativnim postopkom oz. uvodom v odpuščanje tristotih zaposlenih v proizvodnem sektorju, so še enkrat povzeli dogajanje na zadnjih pogajanjih v Rimu in na Deželi FJK ter napovedali stavkovne aktivnosti. »Naš cilj ni podaljšanje ukrepa za čakanje na delo. Želimo namreč zagotoviti delavcem prihodnost,« so dejali predstavniki sindikatov, ki so se nato srečali s predsednikom Dežele FJK Massimilianom Fedrigo in drugimi predstavniki deželne vlade.

