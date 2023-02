Delavec z viličarjem padel v morje in umrl

Na sedmem pomolu v tržaškem pristanišču je pri delu danes popoldne umrl 58-letni delavec Paolo Borselli. Kot kaže po prvih podatkih, je izgubil nadzor nad viličarjem oz. morda opravil zgrešen manever, pri čemer je padel v morje. Pretovarjal je nekaj zabojev z orodjem, ki so bili v priklopniku, parkiranem na trgu v bližini ladje. Nesreče ni nihče videl. Ko so kolegi opazili, da se ni vrnil, so poklicali na pomoč in zavrteli interventno telefonsko številko 112. Njegovo truplo naj bi našli šele nekaj ur po nesreči. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga dalj časa oživljali, toda za nesrečnega delavca žal ni bilo več pomoči. Na kraju so bili tudi gasilci. Vzroke nesreče preiskujejo pomorski policisti in predstavniki luške kapitanije.

Predsednik tržaške pristanišče uprave Zeno D’Agostino je svojcem pokojnega delavca izrekel sožalje. Bil je pretresen. Izrazil je zaprepadenost ob tragediji in odločnost, da se bodo zavzemali zato, da se podobne tragedije ne bodo več zgodile.