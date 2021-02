Depangher s poslancem Skerkom prvič v Jugoslavijo

Giorgio Depangher, istrski begunec iz Kopra, je v devinsko-nabrežinski občini in v širšem okolju pustil velik pečat. Bil je župan, kulturnik in prevajalec Franceta Prešerna in Iga Grudna, graditelj mostov med ljudmi, ki mu je skupina Ermada Flavio Vidonis ob 20-letnici smrti namenila poklon.

Za Vero Tuto Ban je bil Depangher človek, ki ga je v življenju najbolj cenila, tudi zato, ker je bil eden zelo redkih italijanskih razumnikov in politikov, ki se je naučil slovenščine. Depangher je prijateljeval s poslancem Albinom Skerkom, čigar hčerka Marisa je na srečanju spregovorila tudi o zasebnosti in značaju človeka. Depangher, ki je z družino v Trst pribežal leta 1954, dolgo let ni hotel v Jugoslavijo, v prečkanje meje ga je prepričal Marisin oče, v družbi katerega je prvič obiskal Ljubljano.

Martina Vocci, hčerka Marina Voccija, je prepričana, da sta oče in Depangher znala težko zgodovino naših krajev spremeniti v veliko bogastvo, oba sta tudi imela velik občutek za skupnost.

Da sta bila Depangher in Vocci tako različna in obenem tako povezana je potrdil tudi nekdanji devinsko-nabrežinski župan Giorgio Ret. Po Voccijevem odstopu z županskega mesta ga je Depangher obiskal in mu ponudil župansko kandidaturo za krmilom levosredinske koalicije, kar je Ret po daljšem razmisleku tudi sprejel. Stvari so se zasukale v drugo smer, za nekatere v levem zavezništvu je bil Ret neprimeren in torej nezaželen, zato je bodoči župan ustanovil svojo občansko listo.