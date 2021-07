Deset nadzornih »oči« v Občini Repentabor

»Po dolgem, skorajda dvoletnem birokratskem postopku, smo v ponedeljek končno prejeli uradno sporočilo od tržaške prefekture, da je bil projekt za postavitev nadzornih videokamer na ozemlju Občine Repentabor odobren.« Domača županja Tanja Kosmina je upravičeno zadovoljna, saj gre za pomembno in dragoceno naložbo v varnost na občinskih tleh.

Projekt predvideva postavitev desetih nadzornih kamer na vseh glavnih točkah občinskega območja – ena bo pri pokopališču, ena pred sedežem občine, dve na repenskem placu in po ena na vseh glavnih izhodih oz. vhodih v občino, se pravi pri Briščikih, v Repniču in na Fernetičih, ter na bolj prometnih točkah. »Na tak način bomo prispevali k večji varnosti naših občanov, zlasti po zadnjih primerih tatvin po domovih in nasilja po naših osmicah,« je pojasnila županja.

Projekt je v celoti vreden 98 tisoč evrov, ki so jih prispevali nekdanja medobčinska teritorialna unija (UTI) – 48 tisoč evrov, italijansko notranje ministrstvo – 46 tisoč evrov in Občina Repentabor – 4 tisoč evrov. »Denar smo prejeli že pred dvema letoma, čakali smo le na potrebno dovoljenje, da lahko začnemo z nameščanjem.« Dela za postavitev kamer se bodo začela v kratkem in zanje bo poskrbelo podjetje Monticolo & Foti iz Zgonika: v nekaj tednih naj bi bilo potem vse nared.