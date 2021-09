Deseti, jubilejni festival znanosti

Skrb za okolje, zdravje, za trajnostni razvoj, za znanost in tehniko, zase in za družbo zaznamuje jubilejno deseto izdajo festivala znanosti in raziskovanja Trieste Next, ki se letos predstavlja z geslom Take care (Skrbimo za ...). Kako lahko z znanostjo izboljšamo kakovost vsakdanjega življenja in ga napolnimo z blaginjo ter strmimo po hitrem in trajnostnem razvoju družbe? Na vprašanje bodo odgovarjali govorniki in oblikovalci osemdesetih dogodkov, ki bodo med 24. in 26. septembrom zaživeli na različnih lokacijah.

Glavno prizorišče festivala, ki ga prireja tržaška občina v sodelovanju s tržaško univerzo, portalom ItalyPost, Znanstvenim imaginarijem in visoko šolo za napredne študije Sissa, bo tudi tokrat Veliki trg, kjer bo prihodnji teden zraslo Znanstveno naselje. Na petdesetih stojnicah bodo mladi znanstveniki in raziskovalci ponujali delavnice in srečanja, predstavili tržaška znanstvena središča in odgovarjali na vprašanja radovednih obiskovalcev. Na Verdijevem trgu bodo potekale debate, dogodke pa dobo gostili tudi v dvorani Agorà in avditoriju na 4. pomolu, v veliki dvorani deželne palače na Velikem trgu in v mestnem muzeju Revoltella.

»Deseti Trieste next postavlja mesto v središče pozornosti državnega in mednarodnega znanstvenega sveta,« je na predstavitvi pozdravila občinska odbornica Angela Brandi, »velik dogodek je posvečen otrokom in mladim, izvedencem in vsem, ki priznajo, da je v znanosti zapisana prihodnost naše družbe.«Glavno vlogo bo odigrala tržaška univerza, »ki bo v treh dneh v dogajanje vključila vse svoje oddelke, znanstvene in humanistične,« je poudaril rektor Roberto Di Lenarda in dodal, da brez raziskovanja ni blaginje, »kot dokazuje dejstvo, da lahko letos s cepivom omogočimo širši publiki varen obisk festivalskih dogodkov.« Za prijave, informacije in celoten program je na voljo spletna stran.

