Desetmilijonski nadvoz nared leta 2026

Na zgoniškem občinskem ozemlju bo v prihodnjih letih prišlo do številnih sprememb. Nedaleč od območja, na katerem napovedujejo nastanek novega logističnega središča Prosecco Fresh Huh – 155 tisoč kvadratnih metrov, na katerih se bodo raztezali med drugim nova zelenjadna tržnica, hladilno središče za različne proizvode in druge dejavnosti – se nahaja železniška postaja, kjer se prav tako napovedujejo zanimive novosti. Na zadnji seji je zgoniški občinski svet namreč ocenil in sprejel projekt Italijanskih železnic za ureditev nadvoza na železniški progi relacije Trst - Nabrežina.

Nadvoz, ki bo nadomestil nivojski železniški prehod na kilometru 23+724 omenjene relacije, je sicer poslednji korak po daljši zgodbi, ki se je začela s predlogom Italijanskih železnic, da bi cesto enostavno zaprli za promet. Odsek ni med najbolj obiskanimi prometnicami, je pa vendar ena od glavnih povezav, ki jo vozniki iz Repniča in Repna uporabljajo, da se pripeljejo do glavne ceste, avtoceste, večjih vasi in drugih povezav.

Nadvoz se bo začel približno 300 metrov pred tračnicami z obvozom, ki bo od glavne ceste v smeri proti Repniču zavil levo, ter se nato spustila in se približno 250 metrov po tračnicah povezala na obstoječo cesto. Na območju bo prišlo do razlastitev nekaterih zemljišč. Zeleno območje bo le začasno opustošeno. Ko bodo dela končana pa bodo posekana drevesa ponovno posadili in ustvarili novo zeleno območje.»Občani se bodo morali med deli začasno prilagoditi gostejšemu prometu tovornih vozil. Ko bo nadvoz končan pa ne bo več čakanja pred zapornicami,« je povedala zgoniška županja Monica Hrovatin in se spomnila, da so iz Italijanske železnice pred približno sedmimi leti predlagali občini zaprtje ceste ob posodobitvi infrastrukture na občinskem ozemlju. Občina se je takrat odločno uprla. Dela, vredna okrog deset milijonov evrov, naj bi dokončali do leta 2026.