Devet aretacij v dveh tednih rednih kontrol na meji

Mejna policija je v dneh med 7. in 22. februarjem ne meji s Slovenijo aretirala devet oseb: šestim so prostost vzeli med storitvijo kaznivih dejanj, trem pa po naročilu pravosodnih organov. Policisti so aretacije izvedli med rednimi kontrolami, v sklopu katerih izvajajo ukrepe za preprečevanje in odkrivanje ilegalnih migracij, med katerimi je tudi odkrivanje organiziranih tihotapskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem migrantov in s področjem čezmejne kriminalitete. Kot so zapisali v poročilu mejne policije, so v obravnavanem obdobju prav zaradi spodbujanja k nezakonitemu priseljevanju aretirali tri moške.

