Devetnajst mladih godcev po intenzivnih vajah skupaj »z’gudlo«

Devetnajst mladih godcev je v petek v godbenem domu v Nabrežini pokazalo, kaj se je naučilo med tednom dni intenzivnih vaj na devetem kampu Skupaj ... z’gud’mo. Slednjega prirejajo Godbeno društvo Nabrežina, Pihalni orkester Kras - Doberdob, Godbeno društvo Viktor Parma - Trebče, Pihalni orkester Ricmanje, Godbeno društvo Prosek in Pihalni orkester Breg.

Otroci in najstniki so se preizkusili v igranju v pihalnem orkestru pod taktirko Valentine Pieri. Na programu pa so bile tudi sekcijske vaje za posamezna glasbila. Flavtiste je vodil Jan Kalc, klarinete in saksofone Sergio Gratton, trobila so v domeni Nejca Kovačiča, tolkalisti pa so vadili pod vodstvom Daniela Ciacchija. Gratton je mlade udeležence kampa še učil prvin korakanja ob igranju koračnic.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.