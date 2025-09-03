Sreda, 03 september 2025
Godbe

Devetnajst mladih godcev po intenzivnih vajah skupaj »z’gudlo«

V petek se je s koncertom sklenil godbeniški kamp v priredbi vseh slovenskih godb v Italiji

Martin Poljsak |
Nabrežina |
3. sep. 2025 | 12:08
    Mladi godbeniki na zaključnem koncertu (FOTODAMJ@N)
Devetnajst mladih godcev je v petek v godbenem domu v Nabrežini pokazalo, kaj se je naučilo med tednom dni intenzivnih vaj na devetem kampu Skupaj ... z’gud’mo. Slednjega prirejajo Godbeno društvo Nabrežina, Pihalni orkester Kras - Doberdob, Godbeno društvo Viktor Parma - Trebče, Pihalni orkester Ricmanje, Godbeno društvo Prosek in Pihalni orkester Breg.

Otroci in najstniki so se preizkusili v igranju v pihalnem orkestru pod taktirko Valentine Pieri. Na programu pa so bile tudi sekcijske vaje za posamezna glasbila. Flavtiste je vodil Jan Kalc, klarinete in saksofone Sergio Gratton, trobila so v domeni Nejca Kovačiča, tolkalisti pa so vadili pod vodstvom Daniela Ciacchija. Gratton je mlade udeležence kampa še učil prvin korakanja ob igranju koračnic.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

