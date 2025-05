Devinsko-nabrežinsko poletje bo popestrilo več kot sto dogodkov

Več kot sto poletnih prireditev in dogodkov bo od prihodnjega tedna pa vse do septembra krojilo dneve in večere v vaseh in zaselkih devinsko-nabrežinske občine. »Pa še zdaleč niso vsi, marsikaj namreč vmes še nastane,« je zbrane v občinski sejni dvorani nagovoril župan Igor Gabrovec. V rokah je držal zajetno brošurico, ki je izšla v 4500 izvodih in v kateri so naštete zanimive kulturne, športne in turistične priložnosti za preživljanje prijetnih uric v družbi. V njej so zabeležene tudi razstave, ki se bodo zgodile v prihodnjih mesecih, in po novem tudi datumi svetih maš - rednih in tistih ob posebnih priložnostih, kakršni so prazniki zavetnikov, na primer.

V brošuri so z različnimi barvami (da bi bilo vse bolj jasno) zabeleženi raznorazni dogodki, ki jih prireja Občna Devin - Nabrežina, in taki, ki jih snujejo krajevna društva in organizacije ter pri katerih je občna le partner na primer.