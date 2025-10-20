VREME
DANES
Ponedeljek, 20 oktober 2025
Iskanje
Narava

Dežela FJK odslej lastnik bazovskega Naravoslovnega didaktičnega centra

Upravljanje centra in dejavnosti, ki so namenjene šolam, turistom ter drugim obiskovalcem, bo učinkovitejše

Spletno uredništvo |
Bazovica |
20. okt. 2025 | 9:18
    Dežela FJK odslej lastnik bazovskega Naravoslovnega didaktičnega centra
    V Grudnovi ulici v Bazovici Naravoslovni didaktični center deluje že več kot 15 let (ARHIV)
Dark Theme

Dežela Furlanija - Julijska krajina tudi uradno in v celoti prevzema Naravoslovni didaktični center v Bazovici, ki ga vodi in upravlja deželna gozdarska služba. »Brezplačna predaja lastništva dovoljuje enotnejše in učinkovitejše upravljanje centra in dejavnosti, ki so namenjene šolam, turistom ter drugim obiskovalcem,« je v sporočilu za medije izjavil Sebastiano Callari, ki je v deželni vladi pristojen za premoženje.

Deželni odbor je namreč v preteklih dneh s sklepom sprejel brezplačen prenos stavb in dvorišč, ki sestavljajo didaktični center v Grudnovi ulici in so bili delno v lasti Občine Trst. Dežela tako prevzema odgovornost za razvoj in vzdrževanje centra, ki so ga sicer pred časom že obnovili z deželnimi finančnimi sredstvi, namenjenimi vzgoji o naravi in poljudnemu širjenju naravoslovnih vsebin. Z ukrepom, je dodal Callari, bo dežela rešila težave, ki so nastajale pri ureditvi geodetskih in zemljiških podatkov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: