Dežela FJK odslej lastnik bazovskega Naravoslovnega didaktičnega centra

Dežela Furlanija - Julijska krajina tudi uradno in v celoti prevzema Naravoslovni didaktični center v Bazovici, ki ga vodi in upravlja deželna gozdarska služba. »Brezplačna predaja lastništva dovoljuje enotnejše in učinkovitejše upravljanje centra in dejavnosti, ki so namenjene šolam, turistom ter drugim obiskovalcem,« je v sporočilu za medije izjavil Sebastiano Callari, ki je v deželni vladi pristojen za premoženje.

Deželni odbor je namreč v preteklih dneh s sklepom sprejel brezplačen prenos stavb in dvorišč, ki sestavljajo didaktični center v Grudnovi ulici in so bili delno v lasti Občine Trst. Dežela tako prevzema odgovornost za razvoj in vzdrževanje centra, ki so ga sicer pred časom že obnovili z deželnimi finančnimi sredstvi, namenjenimi vzgoji o naravi in poljudnemu širjenju naravoslovnih vsebin. Z ukrepom, je dodal Callari, bo dežela rešila težave, ki so nastajale pri ureditvi geodetskih in zemljiških podatkov.