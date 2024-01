Dežela promovira delo v javni upravi

Danes bo Dežela Furlanija - Julijska krajina v svojem uradnem listu objavila dva razpisa za zaposlitev 40 poklicnih profilov arhitekta, inženirja, geometra, gradbenega izvedenca ter oseb z višješolsko tehnično diplomo na področju gradenj, mehanike in elektronike v javni upravi. Čas za prijavo bo do 19. februarja, hkrati pa bo z nedeljo stekla kampanja spodbujanja privlačnosti možnosti zaposlitve v javni upravi oz. lokalni samoupravi, s čimer posameznik lahko pomembno prispeva k razvoju in rasti krajevnega oz. deželnega ozemlja, občin in dežele. FJK je prva dežela v Italiji, ki začenja s tovrstno kampanjo, ki so jo včeraj dopoldne v palači deželne vlade predstavili odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, direktorica službe za lokalno samoupravo Gabriella Lugara, direktor službe za pravno vodenje osebja Massimo Zanella, direktor tiskovnega urada deželne vlade ARC Demetrio Filippo Damiani in generalni sekretar deželne sekcije vsedržavnega združenja občin ANCI Alessandro Fabbro.

Javni uslužbenec ni lenuh

»Skupaj gradimo prihodnost«: to je geslo kampanje, ki izhaja iz spoznanja, da je delo v javni upravi premalo cenjeno tudi v deželni javnosti, kar je predvsem posledica nepoznavanja dinamik in odnosov med zaposlenimi v javni upravi ter trdoživosti stereotipnih predstav o javnem uslužbencu kot lenuhu oz. zvitežu, ki je mojster v izkoriščanju situacij v lasten prid (npr. s tehniko žigosanja delovnih kartončkov). To izhaja med drugim iz raziskave, ki jo je za deželo izvedla družba SWG. S to kampanjo pa želijo pobudniki predstaviti po njihovih besedah resničen pomen dela v javni upravi ter demantirati stereotipa, po katerih taka služba ne nudi perspektiv in ne promovira sposobnosti. Nasprotno, ravno v javni upravi lahko nekdo resnično dela tisto, za kar je študiral toliko let oz. za kar se je izobraževal in usposabljal, s svojim delom pa poganja naprej upravni stroj dežele oz. občine, je bilo rečeno na predstavitvi.

Dežela je v letu 2023 na podlagi razpisov zaposlila okoli 500 oseb, to pa je premalo, so povedali govorniki. Cilj letošnjega leta je, da bi ravno tako zaposlili okoli 500 oseb, obenem pa, da bi tudi dvignili odstotek tistih, ki se jih na natečajih oceni za sposobne, saj je še vedno premajhen in se suče okoli 10-25 odstotkov.

Kampanja, pri kateri sodelujejo tudi združenje občin ANCI (s privlačnostjo dela v javni upravi bi se lahko zoperstavili krizi pomanjkanja osebja, ki pesti marsikatero, zlasti majhno občino), univerzi v Trstu in Vidmu, višje srednje šole s tehnično oz. znanstveno usmeritvijo in zbornice posameznih poklicev, bo stekla na spletni strani dežele, družbenih omrežjih in drugih kanalih. V načrtih dežele pa je tudi, da bi že v letošnjem letu zaživela nova šola, na kateri bi se izobraževali oz. usposabljali bodoči kadri v javni upravi.