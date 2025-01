Deželna vlada FJK ostra do družb Flextronics in u-blox

Sergio Emidio Bini in Alessia Rosolen, ki sta v deželni vladi FJK pristojna za gospodarske dejavnosti oziroma delo, ostro obsojata družbi Flextronics in u-blox, češ da ne ravnata odgovorno do zaposlenih in območja. Prva se je pred nedavnim odločila, da odtuji svoje delnice tržaške tovarne. To pomeni, da je pod vprašajem kar 350 delovnih mesta.

Družbi Flextronics se je decembra namreč zaključilo večletno pogodbeno razmerje s finskim konglomeratom Nokia. Nato je na sestanku z italijansko vlado predstavila možnega odjemalca, ki pa ne bi prevzel vseh delavcev. U-blox pa je pred dnevi sporočila, da bo prenehala s proizvodnjo pri Proseški Postaji, kar ogroža 197 delovnih mest. Doslej vodstvo ni izkazalo nobene pripravljenosti na dialog, sta še povzela deželna odbornika.

Nad prihodnostjo tržaške industrije so drugače zaskrbljeni tudi tržaški vodje sindikatov CGIL, CISL in UIL. Ti zato zahtevajo javno razpravo na to temo.