Deželne zaščitne maske prispele tudi na Tržaško

Najbolj zaželen artikel v času razsajanja novega koronavirusa je dospel tudi na Kras. Na Tržaškem so pošiljko zaščitnih mask Dežele Furlanije - Julijske krajine kot prvi prejeli v Občini Repentabor, kjer jih bodo po uradnih navodilih razdelili le starejšim od 75. leta. Čez predvidoma deset dni pa bo prišla nova pošiljka, s katero bodo prišli na račun še vsi ostali.

Po dve zaščitni maski pa zaenkrat ne bo prejel vsak občan kot po začetnih napovedih, temveč le vsaka družina. To vsaj dokler se ne bo povečala deželna proizvodnja oziroma ne bodo evidentirali dodatnih oblik pomoči ali dobaviteljev. »Pakete mask so izročili prostovoljcem krajevne civilne zaščite. Ti bodo zaščitna sredstva delili v treh ekipah, zadolženih za Fernetiče, Col in Repen. Sicer pa sem stopila v stik z družinskimi zdravniki, ki so dejavni na občinskem ozemlju. Prosila sem jih, naj nam sporočijo imena občanov, ki so najbolj izpostavljeni tveganju okužbe,« je povedala županja Tanja Kosmina.