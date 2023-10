Deželni denar za prenovitev dveh mostov ob kanalu

Občina Trst bo vendarle lahko začela z dolgo pričakovano prenovo dotrajanih mostov ob kanalu, ki sta za avtobuse mestnega prevoznika in tovornjake zaprta že cela tri leta. Deželna vlada je v torek zvečer potrdila vloženi amandma k predlogu rebalansa proračuna za letošnje leto, s katerim so nekateri svetniki predlagali, da bi Občini Trst namenili denar za izvajanje projekta, ki je pred časom zaradi neizvedljivih projektov obstal na mrtvi točki. Občina Trst lahko po novem računa na 4,5 milijona evrov. Za levosredinsko opozicijo je dejstvo, da je deželna vlada namenila denar občinskemu projektu, dokaz, da ta dvomi v sposobnost mestnih oblasti. Te zavračajo kritike in trdijo, da je to dokaz, da je sodelovanje med mestno in deželno palačo na Velikem trgu odlično.

Spomnimo, da je Občina Trst sprva nameravala Zeleni in Beli most ob koncu kanala (ob nabrežju) sanirati z znižanjem vodne gladine v kanalu in pod mostova postaviti delavske odre, s katerih bi gradbeni delavci sanirali razpoke na infrastrukturi. Po več neuspešnih poskusih nižanja vodne gladine so projekt, katerega vrednost je bila ocenjena 450 tisoč evrov, opustili. S podjetjem, ki bi moralo izvesti prvotni projekt vzdrževalnih del, je Občina Trst dosegla dogovor: podjetje je iz občinske blagajne dobilo približno sto tiso evrov.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.