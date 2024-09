Dezinsekcija zaradi dveh novih primerov denge v Trstu

V preteklih dneh so v Trstu zabeležili dva nova primera okužbe z virusom denge. Nobeden od dveh primerov okužb ni domačega izvora, temveč sta se pojavila po vrnitvi s potovanj. Jutri (četrtek), v primeru dežja ali vetra pa v petek, bodo na območju med Trgom Garibaldi in Glavno bolnišnico opravili dezinsekcijo.

To sta danes sporočila Zdravstveno podjetje Asugi in Občina Trst. Slednja je napovedala, da bodo na določenem delu mesta, območje zajema približno 200 metrov, okoli 21. ure najprej uporabili preparate za uničenje ličink, okoli 23. ure pa bodo začeli uničevati komarje. Med postopkom dezinsekcije morajo biti ljudje zaprti v svojih domovih ali v notranjosti lokalov. Za zaprtimi vrati morajo ostati tudi domače živali, njihove posode s hrano in vodo pa je treba pokriti. Še pred začetkom dezinfekcije je priporočljivo z vrtov ali balkonov pobrati vse povrtnine, po postopku uničevanja ličink in tigrastih komarjev pa je potrebno vse predmete, ki so ostali na prostem, prijeti z rokavicami in jih oprati. V primeru, da se predmetov dotaknemo z golo roko, je treba dotično mesto umiti z vodo in milom.

Mestne oblasti tudi pozivajo občane, naj poskrbijo, da bodo javne površine čiste, na okenskih policah, terasah in balkonih naj ne puščajo stoječe vode.