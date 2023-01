Diagnoza tihe bolezni, ki vodi v diabetes

O sladkorni bolezni tipa 2, kompleksni patologiji, ki je posledica življenjskega sloga in drugih dejavnikov, se veliko govori. Manj pa se obravnava prediabetes, to je predstopnjo sladkorne bolezni tipa 2, še bolj razširjenega stanja, ki se ga večkrat ne diagnosticira, ker nima simptomov. Vodi pa v diabetes, če se ga primerno ne zdravi. Ali celo predvidi in s tem zaščiti zdravje še pred pojavom bolezni.

Ta je namreč cilj evropskega projekta, vrednega šest milijonov evrov, pri katerem sodeluje tržaška fundacija Fondazione Italiana Fegato (FIF) s sedežem na območju znanstvenega parka AREA v Bazovici. Pri projektu sodeluje deset evropskih raziskovalnih centrov. Tržaškemu so za razvoj projekta namenili 600 tisoč evrov.

Bolezen brez simptomov

»Prediabetes je tiha bolezen brez simptomov,« je povedal znanstveni direktor fundacije Claudio Tiribelli, »dobra novica pa je ta, da se v primeru odkritja stanje lahko zlahka izboljša in s tem prepreči razvoj v sladkorno bolezen tipa 2.« Kdaj pa se prediabetes pojavi? Ko presnovno nismo več zdravi, a ni še simptomov za diagnozo sladkorne bolezni tipa 2, čeprav so nekateri biomarkerji že uprti v to smer. Med te sodi na primer povišana raven glukoze v krvi. Dejavniki tveganja pa so tisti, ki jih prepoznamo pri sladkorni bolezni tipa 2. Razvijemo jo lahko, če imamo bližnje sorodnike s to boleznijo, če trpimo za debelostjo in imamo visoke trigliceride in nizek HDML, srčno-žilne bolezni, visok krvni tlak, nealkoholno maščobno bolezen jeter, pri ženskah zgodovino gestacijskega diabetesa, rojstvo izjemno težkega novorojenčka in sindrom policističnih jajčnikov.

Tržaško sodelovanje pri projektu bo pripomoglo pri postavljanju markerjev pri določanju, ali je pacient prediabetik. Glavno vlogo pa bo FIF odigrala pri raziskovanju na področju metaboličnih bolezni jeter in pri sladkornih bolnikih, za katere je diagnoza že znana.