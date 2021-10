Digitalni dvojček za razvoj podjetja

Kako bi se svet proizvodnje spremenil, če bi s pomočjo umetne inteligence že v naprej vedeli, ali bo nov proizvod pravilno deloval, koliko časa ga bomo lahko uporabljali in s katerimi težavami oz. okvarami se bo v svojem življenjskem obdobju soočal? To ni znanstvena fantastika, ampak inovacija, ki nosi imeni SMACT Odyssea 4.0 Digital Twin in je nastala po zaslugi številnih središč, ki delujejo na Tržaškem.

Prvi Live Demo (simulator) centra SMACT, ki je posvečen spoznavanju in širjenju novih tehnologij 4.0, so uredili v prostorih sedeža Wärtsile v Boljuncu in ga predstavili včeraj dopoldne. Pri projektu, katerega prvi zametki sežejo v leto 2017, sodelujejo, poleg Wärtsile, tržaška in videmska univerza, družbe Brovidani, Danieli in Electrolux, visoka šola za napredne študije Sissa ter druga znanstvena središča. Vsi bodo v prihodnosti v svojih prostorih gostili podobno središče, v katerem bodo lahko velika in majhna podjetja ter raziskovalci virtualno testirali svoje ideje, stroje, proizvode. Ustvarili bodo digitalni dvojček Digital Twin in ga testirali, ne da bi proizvod dejansko obstajal.