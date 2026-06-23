»Dijaki Ad Formanduma se uspešno zaposlijo z dobrimi pogodbami«

V gostinski šoli Ad Formandum v Trstu je v petek potekala slovesna podelitev diplom. Na stopnišču in na dvorišču pred šolskim poslopjem v Ulici Ginnastica so se zbrali dijakinje in dijaki, ki so uspešno zaključili tri in štiriletno študijsko pot.

Sprejeli so jih direktor socialne zadruge Ad Formandum Alessandro Infanti, predsednica Mirjam Malalan, ravnateljica na tržaškem sedežu Neva Carli in koordinatorka Daša Bolčina ter jih obdarili s kuharskimi klobuki, predpasniki, jaknami in kravatami. Skupno je letos zaključilo tržaške programe 20 dijakov - na kuharskem in natakarskem področju s triletnim izobraževanjem ter s programom za gastronomskega tehnika na štiriletnem izobraževanju. Med vsemi je le eden zaključil program za gastronomskega tehnika slaščičarja. Slovesnost v dišečem vrtu ob šoli so spremljali starši in profesorji.

V učilnici in na praksi

»Spremembe iz zadnjih let se zdaj obrestujejo. Povišali smo kakovost ponudbe, kot dokazuje dejstvo, da se naši dijaki po končanem izobraževanju uspešno zaposlijo z dobrimi pogodbami,« je dejala Mirjam Malalan. »Uspehi pa niso samo sad plodnega dela in predanosti naših mladih talentov, temveč tudi neprecenljivega dela predavateljev in mentorjev. S študijskimi programi nastajajo strokovnjaki na področju gostinstva. Pri tem smo pozorni na inovativnost in obenem spoštujemo tradicijo,« je poudarila. Napovedala je še, da bo šola v naslednjem šolskem letu ponudila nov izobraževalni program za živilsko-prehranskega tehnika. Ad Formandum bo v Trstu in Gorici nudil srednje strokovno izobraževanje in poklicno usposabljanje tretje in četrte stopnje za peke, slaščičarje in sladoledarje, natakarje, kuharje, tehnike slaščičarstva in pekovskih izdelkov in tehnike predelave mesnih in mlečnih izdelkov. Dijaki pridobijo med šolanjem veščine, s katerimi lahko uspešno stopijo v svet dela. Pozitivne lastnosti in slabosti poklica med izobraževanjem delno že spoznajo na številnih praksah v gostinskih podjetjih, hotelih in vrhunskih restavracijah.

V šolskem letu, ki se je pravkar zaključilo, je Ad Formandum ponudil 8700 ur izobraževanja v Trstu, 10 tisoč pa v Gorici, kar postavlja šolo med stebre deželnega poklicnega izobraževanja. Povpraševanje na gostinskem področju je visoko. Delo je sicer zahtevno, obenem pa polno zadoščenj. Za vsakim dosežkom, kot so poudarili na podelitvi diplom, je veliko vloženega truda, ki ga izkazuje šola tudi pri sodelovanju na raznih prireditvah.

V soboto je tako Ad Formandum sodeloval pri dobrodelnem kosilu za zbiranje sredstev za nakup opreme za vključujočo komunikacijo v okviru projekta socializacije skozi enogastronomijo v sodelovanju z zavodom Cest in ordinacijo psihologa Francesca Brovedanija.