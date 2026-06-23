Številni udeleženci spoznavali lepote Križa

Za uvod v letošnji Kriški teden je Slovensko kulturno društvo Vesna izbralo voden obisk Križa, ki je po številu udeležencev preseglo tudi najbolj optimistična pričakovanja. Na Frnačah se je zbralo res veliko ljudi, ki so nato pod veščo taktirko domače turistične vodičke Erike Bezin spoznali znane ter manj znane kotičke vasi.

Vsak postanek je vodička ob razlagi obogatila še s kakšno anekdoto iz kriške zgodovine. Vodenega sprehoda se je udeležilo veliko število domačinov, mnogo pa je bilo tudi udeležencev iz sosednjih krajev.

Na Frnačah, kjer so domači jusarji ob pomoči nabrežinskih kolegov in Sklada Matej Lachi – Lah svojčas postavili kamnite klopi, je udeležence obiska pozdravil tudi predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni. Rajonski svet je skupaj s fundacijo Zdravko (Valentino) Košuta in vaško srenjo namreč pokrovitelj Kriškega tedna.

Tradicionalna prireditev Slovenskega kulturnega društva Vesna se je v nedeljo nadaljevala s pobudo Aperisirk in z razstavo posnetkov mladega fotografa Ivana Smotlaka.

Danes ob 17. uri bo v Domu Alberta Sirka na vrsti pletenje svetoivanskih venčkov z Jadranko Sedmak, ob 21.30 pa bodo pri Procesji prižgali svetovanski kres (območje so počistili in pokosili jusarji). Za glasbeno spremljavo bo poskrbela skupina Trio Mi4.

Kriški teden se bo nato končal v četrtek zvečer, ko bo ob 21. uri v Domu Alberta Sirka na sporedu stand-up komedija, ki jo bo uprizorila Irene Pahor.