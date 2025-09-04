Dijaki DIZ Jožef Stefan prvi prestopili šolski prag (foto)

Za nekatere se je začelo novo šolsko leto. Na slovenskih šolah v Trstu so danes prvi prestopili šolski prag dijaki in učno osebje DIZ Jožef Stefan. Na drugih šolah se bo pouk začel v prihodnjih dneh, povečini v ponedeljek, 8. septembra.

Pred šolskim poslopjem s sedežem v svetoivanskem parku bivše psihiatrične bolnišnice je bilo danes zjutraj vse živo. Ni manjkalo dobre volje in veselega razpoloženja, med prvošolci pa tudi nekaj zaskrbljenosti. Dijaki so se po poletnem premoru spet srečali in si izmenjali vtise o poletnih doživetjih.

Sprejel jih je ravnatelj Primož Strani, ki jim je zaželel dobrodošlico in uspešno novo šolsko leto ter jim orisal smernice delovanja šole.