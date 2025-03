Dijaki liceja Prešeren s senatorko in škofom o miru

Ali lahko dialog in medsebojno spoštovanje res začrtata pot miru? Ali današnje divjanje vojn pomeni, da se oddaljujemo od civilizirane kulture in se vračamo v neko barbarsko stanje? Zakaj načrtujemo večji vložek v vojaške stroške? In še: na kakšen način lahko dosežemo najprej tisti notranji mir, ki ga je zagovarjal Gandhi? Taka in podobna vprašanja so zazvenela včeraj v veliki dvorani Narodnega doma, kjer so se nekateri dijaki tržaškega liceja Franceta Prešerna udeležili dogodka Srečanje o miru in za mir, ki sta si ga zamislila profesorja filozofije in zgodovine Jernej Šček in Veronika Brecelj ob 80. obletnici konca druge svetovne.

V Narodni dom sta povabila senatorko Tatjano Rojc in tržaškega škofa Enrica Trevisija, ki sta odgovarjala na vprašanja dijakov o vojni in miru. Mladi so prispevali tudi več glasbenih točk, med temi je bil znani Lennonov klic k miru Imagine. Srečanje sta vodila dijaka Pietro Scabar in Anika Civardi.