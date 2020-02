Dijaki obiskali Salon poklicev in znanj

Salon poklicev in znanj, ki ga že enajstič prireja Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško, je namenjen dijakom 4. in 5. letnikov trinajstih drugostopenjskih srednjih šol iz Trsta in Gorice. Skladišče št. 42 tržaške Pomorske postaje so že danes preplavili dijaki, ki so obiskovali informativne stojnice in pridobivali informacije o nadaljnjem izobraževanju oz. o zaposlitvenih možnostih, nekateri pa bodo to storili jutri. Med temi so tudi dijaki znanstvenega liceja Franceta Prešerna, humanističnega liceja A. M. Slomška in izobraževalnega zavoda Jožef Stefan.

Salon poklicev in znanj bo letos skupno obiskalo skoraj 1200 dijakov, informativnih stojnic posameznih zbornic in stanovskih organizacij je 36, je ob odprtju povedal podpredsednik tržaško-goriške Trgovinske zbornice Gianluca Madriz. Izpostavil je pomembnost tega dogodka, nekakšne tržnice znanja, ki je za marsikoga prva priložnost za neposredno pridobivanje informacij o zaposlitvenih možnostih.