Dijaki Prešerna na Škotskem v živo spremljali brexit

Prejšnji teden so se dijaki 3. razreda jezikovnega liceja Franceta Prešerna udeležili tečaja angleščine v Edinburgu. Šlo je za dejavnost v okviru vsakoletnih učnih tednov jezikovne smeri liceja, ki dijakom nudi izobraževalne tedne v državah jezikov, ki se jih učijo - poleg angleško govorečih držav prideta namreč na vrsto tudi Nemčija in Rusija.

Naključno so ravno na dan njihovega obiska v škotskem parlamentu, 29. januarja, poslanci imeli burno razpravo v zvezi z brexitom, ki so ji dijaki sledili v živo. Škotski poslanci so s 64 glasovi proti 54 podprli tudi pozive ministrske predsednice Nicole Sturgeon k drugemu referendumu o neodvisnosti Škotske. V parlamentu so robenem prav tako odločili, da bo pred poslopjem parlamenta v Edinburghu tudi po brexitu plapolala zastava EU.

V petek, 31. januarja, so dijaki obiskali interaktivni muzej Dynamic Earth, dobesedno »Zemlja v spreminjanju«. Tam so spoznali osnovne pojme prapoka, big banga, razvoj vesolja in zemlje. Ogledali so si tudi animirani film pod kupolo objemajočega vboklega ekrana, ki gledalce kar vsrka v dogajanje.