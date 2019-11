Dijaki sestavili napravico, ki zbira podatke o kakovosti zraka

Dostopnost do podatkov o kakovosti zraka lahko pomenljivo vpliva na ravnanje posameznikov. »Če nekdo vidi, da je v zraku veliko prašnih delcev, bo morda dvakrat razmislil, preden se bo usedel v avto in bo mogoče raje izbral javni potniški promet ali pa kolo,« je uvodoma povedal ravnatelj Primož Strani ob predstavitvi projekta Genki, h kateremu je Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana v sodelovanju s tržaškim krožkom Legambiente pristopil ob začetku letošnjega šolskega leta.

Poleg dijakov je osrednji akter projekta nizkocenovni senzor, ki zaznava količino prašnih delcev PM 10 in PM 2.5 v zraku, pa tudi temperaturo, relativno vlago in pritisk. Zbrane podatke vsako poltretjo minuto posreduje strežniku v Stuttgartu in takoj postanejo vidni na interaktivnem zemljevidu, ki je dostopen na spletni strani luftdaten (do njega lahko pridete s klikom na ikono globusa).