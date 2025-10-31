Dijakinja liceja Prešeren prebrala pismo papežu Leonu XIV

V minulih dneh, med ponedeljkom in četrtkom, je v Vatikanu potekal jubilej sveta vzgoje in izobraževanja, na katerem so sodelovali tudi štirje dijaki Liceja Prešeren, in sicer Pietro Scabar in Ana Marija Stancich iz petega letnika klasičnega liceja ter Petra Štrajn in Gabriel Umek iz petega letnika jezikovnega liceja, ki jih je spremljala profesorica Helena Volpi. Med tisočimi je bila Petra Štrajn izbrana, da je včeraj pred papežem Leonom XIV. prebrala pismo, ki so ga mladi napisali zanj.

Mlade je papež spodbudil, naj postanejo verodostojne priče resnice in miru, naj gledajo k višku in naj se ne zadovoljijo z videzom in minljivostjo. Ustvarjeni so za nekaj višjega – za življenje in ne životarjenje, jih je poučil. Tehnologijo naj uporabljajo modro in naj ne dovolijo, da bi tehnologija uporabljala njih.

Trideset držav, skupno upanje

»Sveti oče, učenci in dijaki iz tridesetih držav smo danes tu v pričo skupnega upanja. Upanja o tkanju vezi med tem, kar ne smemo ločevati. O povezovanju šolstva s svetom. Sprejmemo in še sami izpostavljamo vaše vabilo k skupnemu ustvarjanju svetovne vzgojne zveze,« se je glasil začetek pisma, ki ga je prebrala Petra Štrajn.