»Diktatorji nimajo nikoli pravih podatkov«

»Evropa se premalo zaveda, kako brutalna je ta vojna in kako je blizu,« je prepričan novinar Branko Soban, ki je včeraj v Marijinem domu pri Sv. Ivanu predaval dijakom četrtih in petih razredov Znanstvenega liceja Franceta Prešerna. Novinar, ki se predvsem od leta 1991 za slovenski dnevnik Delo ukvarja z zunanjo politiko, zelo dobro pozna stanje v Rusiji in njeni okolici, saj je veliko svoje novinarske kariere posvetil prav tem krajem. Tja sicer ne more več, ker mu zaradi kritičnih zapisov Rusija ne nudi več vizuma za obisk te države.

V Rusiji je sicer živel ob začetku Putinovega prevzema oblasti. »Bil sem dopisnik v Moskvi, ko je takratni ruski predsednik Boris Jelcin nepričakovano odstopil,« je razložil dijakom. To je bilo 31. decembra 1999, še isti dan je oblast v državi prevzel Vladimir Putin, ki je ni nikoli več zares izpustil iz rok. V času Jelcinovega vladanja je po Sobanovem mnenju v Rusiji vladala svoboda, s Putinovim prihodom pa se je to spremenilo.

Glavna tema Sobanovega predavanja je bila sicer vojna v Ukrajini. V vojni je umrlo že vsaj 50.000 ruskih vojakov, Rusi so razglasili mobilizacijo, v vojno so poslali več kot 300.000 mladih, pred tem pa jih je približno 70.000 že zbežalo iz države. Vpoklicali so prav vse, tudi klošarje, člane orkestrov, vse moške v nakaterih vaseh in kriminalce, ki so bili v zaporih, je dijakom pojasnil Branko Soban.Za tokratno vojno so bili v Rusiji prepričani, da bo kratka in zmagovita. Ampak ni tako. »Gre za popolno improvizacijo in nepoznavanje okoliščin. Diktatorji nikoli nimajo pravih podatkov, ker jim svetovalci vedno postrežejo le s tistimi, ki jih želijo slišati,« je še dejal Soban.