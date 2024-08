Dimnik nekdanje sežigalnice bodo danes porušili

49-metrski rdeče-beli opečnati dimnik tržaške sežigalnice, ki je še do leta 1999 delovala v Ulici Giarizzole, bo drevi (v sredo) ob 19. uri porušen. Razstrelili ga bodo z eksplozivom, vse skupaj pa naj bi trajalo le kakih 30 minut.

Tržaška lokalna policija opozarja, da bodo med 18. in 19. uro za promet zaprli avtocestni priključek v smeri proti Benetkam. Ravno tako bo prepovedan promet po ulicah Fiamme Gialle in della Rampa, Drevoredu Campi Elisi, ulicah Baiamonti, Valmaura in Errera. V Ulici Giarizzole bo prepovedano tudi parkiranje - vozila bodo odpeljali.